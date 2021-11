Φαν Ντάικ: Μια πρόκριση προσωπικής δικαίωσης

Θα είναι 31 ετών τον επόμενο Νοέμβρη. Και μπορεί να άργησε η μεγάλη στιγμή, όμως θα τη ζήσει. Ο Φαν Ντάικ δικαιώνεται για το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει, με την παρουσία της Ολλανδίας στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Οι «οράνιε» με το 2-0 επί της Νορβηγίας το βράδυ της Τρίτης στο άδειο De Kuip λόγω και των νέων απαγορεύσεων μετά την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ολλανδία, τσέκαραν το εισιτήριό του για τη Μέση Ανατολή, τον Νοέμβρη του 2022.

Αν και η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων απέχει ακριβώς έναν χρόνο και μπορούν να συμβούν φοβερά και τρομερά πράγματα μέχρι τότε, ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ θα εύχεται να είναι υγιής μέχρι τότε και να καταφέρει να γευτεί τη μεγάλη δικαίωση που του έφερε η ποδοσφαιρική του μοίρα.

Πρώτη φορά σε μεγάλο τουρνουά

Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ δεν είχε την τύχη να βρεθεί σε κάποια μεγάλη διοργάνωση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ολλανδίας μέχρι και αυτή τη στιγμή στην καριέρα του. Έχει κλείσει τα 30 κι όμως δεν έχει παραστεί σε κάποιο τεράστιο τουρνουά με τη φανέλα με το εθνόσημο για να προσπαθήσει να κάνει υπερήφανο το έθνος του.

Η Ολλανδία έδωσε το «παρών» για τελευταία φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο πίσω στο 2014, στη Βραζιλία και φυσικά ο υψηλόσωμος στόπερ δεν βρισκόταν τότε στα πλάνα της εθνικής ομάδας. Αγωνιζόταν στην Σέλτικ και είχε γίνει διεθνής με το τμήμα κ-21.

Στην ανδρική εθνική ομάδα έφτασε το 2015, για να μετρήσει έκτοτε 42 συμμετοχές μαζί και με το 90λεπτο κόντρα στους Νορβηγούς στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ του 2022.

PROUD OF THE BOYS! WORLD CUP 2022 - HERE WE COME! 🧡🧡🧡🇳🇱🇳🇱🇳🇱 pic.twitter.com/UUwlOQHT5R — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) November 16, 2021

Η απόφαση για το Euro τον βγάζει πιο δυνατό

Ήθελε να προλάβει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη φέτος το καλοκαίρι έπειτα από αναβολή ενός έτους λόγω του κορονοϊού. Η ρήξη χιαστού που είχε υποστεί στο ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Έβερτον τον Οκτώβρη του 2020 του χάλασε τα σχέδια. Ναι μεν είχε αρχίσει σχετικά γρήγορα να τρέχει, να βγαίνει για προπόνηση στο χορτάρι και να μη μένει απλά στο γυμναστήριο, όμως, ήθελε όλα να γίνουν σωστά.

Θα μπορούσε να έχει βρεθεί στην αποστολή για το Euro, όμως επέλεξε να μην το κάνει. Ίσως να ήταν αρκετά νωρίς, ίσως και να μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μερικά από τα παιχνίδια που πρόλαβαν να παίξουν οι «οράνιε».

Ωστόσο, θέλησε να συνεχίσει τη δουλειά στο Λίβερπουλ και να δυναμώσει τόσο το πόδι του ώστε αυτή τη σεζόν να μην διατρέξει κινδύνους και να φοβάται. Και αυτό τον έκανε ακόμα πιο δυνατό φέτος, αφού έχει κάνει ξανά την άμυνα των «κόκκινων» σταθερή και φυσικά τον χαίρεται και η Ολλανδία που κατάφερε να φτάσει στα τελικά του Μουντιάλ του Κατάρ.

• You are going to play your first major tournament for The Netherlands.



Van Dijk: "Hopefully! I thought the same before the Euro's!" pic.twitter.com/iFeox5mALY — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) November 16, 2021

Και λίγα ήταν τελικά τα 84 εκατομμύρια...

Πριν τον Χάρι Μαγκουάιρ – ναι, αυτός είναι τώρα ο ακριβότερος αμυντικός παγκοσμίως – ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ είχε γίνει ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο είχε διατεθεί το μεγαλύτερο ποσό στα χρονικά για την ενίσχυση της άμυνας μιας ομάδας.

Ο Ολλανδός προφανώς και είχε διαβάσει, ακούσει, ενημερωθεί για τα σχόλια που γίνονταν τον χειμώνα του 2018 μετά και την επισημοποίηση της μετακίνησής του από την Σαουθάμπτον στη Λίβερπουλ.

Στα 3,5 χρόνια αργότερα, ο Φαν Ντάικ έχει πλέον κάνει άπαντες να καταλάβουν ότι εκείνος τα άξιζε τα 84 εκατομμύρια ευρώ. Από το φετινό καλοκαίρι δεσμεύεται και με νέο συμβόλαιο με το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ μέχρι και το 2025.

Η επαναφορά του στα πλάνα του Κλοπ είναι ένας από τους λόγους που η Λίβερπουλ θέλει να στοχεύσει στην επιστροφή στους τίτλους και αν δύναται στην κορυφή της Premier League.

Άλλωστε, μαζί του ήρθαν οι παρουσίες σε δυο διαδοχικούς τελικούς Champions League, το τρόπαιο του 2019, το Super Cup Ευρώπης και το πρώτο πρωτάθλημα έπειτα από 30 ολόκληρα χρόνια...