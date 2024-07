Ο Όλι Γουότκινς «αναβίωσε» καρέ καρέ τη στιγμή του φοβερού τέρματός του που έστειλε την Αγγλία στον τελικό του EURO 2024.

Ήταν - και θα είναι για καιρό - το γκολ της ζωής του! Ο Όλι Γουότκινς, όταν όλα έδειχναν... παράταση για Αγγλία και Ολλανδία, «βρυχήθηκε» και έστειλε στο 90' τα Τρία Λιοντάρια στον τελικό του EURO 2024!

Ο 28χρονος φορ ντύθηκε ήρωας για την ομάδα του Σάουθγκεϊτ και βίωσε, όπως δήλωσε, την ομορφότερη στιγμή της ζωής του. Η Ομοσπονδία της Αγγλίας δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο στο οποίο ο Γουότκινς «αναβιώνει» καρέ καρέ το ιστορικό γκολ του, «χαρίζοντας» εξαιρετικές ατάκες.

