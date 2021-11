Μέσι: «Είμαι καλά αλλιώς δεν θα έπαιζα, θα βρω ρυθμό»

Ο Λιονέλ Μέσι, μετά την «λευκή» ισοπαλία με την Βραζιλία, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν αισθάνεται πλέον κανένα πρόβλημα τραυματισμού.

Η Αργεντινή μετά το 0-0 με την Βραζιλία, εξασφάλισε το εισιτήριό της για το Μουντιάλ του Κατάρ. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Λιονέλ Μέσι αναφέρθηκε στο ισόπαλο αποτέλεσμα αλλά και στη φυσική του κατάσταση, τονίζοντας πως πλέον δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού.

«Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις με τη Βραζιλία. Ηταν ένα κλειστό ματς με έντονο ρυθμό. Το σημαντικό είναι ότι δεν χάσαμε και συνεχίζουμε στο Μουντιάλ. Είμαι καλά, διαφορετικά δεν θα έπαιζα. Έχω μείνει εκτός για αρκετό καιρό και δεν ήταν εύκολο να παίξω στον ρυθμό που απαιτούσε το παιχνίδι. Ευτυχώς είμαι καλά τώρα και ξέρω ότι θα βρω ξανά ρυθμό.

Από την αρχή ήμασταν πεπεισμένοι ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Προσπαθήσαμε να παίξουμε κάποιες φορές, αλλά δεν τα καταφέραμε. Το σημαντικότερο πράγμα είναι ότι είμαστε καλά, δεν χάσαμε και συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 34χρονος επιθετικός.

Leo Messi to @TyCSports: "I am feeling good, otherwise I wouldn't have played this game, but I still need more rhythm especially for a game like this. I didn't start a game for a while. It's important that we didn't lose and hopefully we can qualify in our next game." pic.twitter.com/xxBHhNSVz9