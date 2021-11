Σερβία: Δίνει όλο το μπόνους πρόκρισης για τη φροντίδα των άρρωστων παιδιών

Οι Σέρβοι αποφάσισαν να μην κρατήσουν το μπόνους της πρόκρισης στο Μουντιάλ του Κατάρ και να το διαθέσουν σε νοσοκομεία παίδων για τη φροντίδα των μικρών μαχητών!

Ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεκσάνταρ Βούτσιτς είχε υποσχεθεί στους διεθνείς πως σε περίπτωση που έφταναν στη μεγάλη επιτυχία στη Λισαβόνα, το βράδυ της Κυριακής, θα τους πρόσφερε μπόνους πρόκρισης 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε να σκέφτεται τα μπαράζ, η Σερβία πέρασε στο Κατάρ για τη διοργάνωση του χειμώνα του 2022 και οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας προς τιμήν τους αποφάσισαν να διαθέσουν όλο το μπόνους προς ενίσχυση νοσοκομείων παίδων για τη φροντίδα των πιτσιρικάδων που περνούν δύσκολα.

