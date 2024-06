Τα σκληρά επεισόδια Σέρβων χούλιγκαν στο Μόναχο πριν το παιχνίδι με τη Δανία, άφησαν πίσω τους εννέα τραυματίες Αστυνομικούς.

Πανικός επικράτησε στους δρόμους του Μονάχου πριν από την αναμέτρηση ανάμεσα στη Σερβία και τη Δανία για την 3η αγωνιστικής τη φάσης των ομίλων του EURO 2024.

Συγκεκριμένα, Σέρβοι χούλιγκαν συγκρούστηκαν με τη γερμανική Αστυνομία και εκείνη απάντησε με σπρέι πιπεριού και χρήση γκλοπ. Από τα σκληρά επεισόδια δέκα άτομα τραυματίστηκαν, εννέα εξ αυτών είναι Αστυνομικοί.

25.06.2024 EURO 2024

Denmark🇩🇰 - Serbia🇷🇸, riots and arrests in the center of Munich🇩🇪 before the match https://t.co/P8gr9X1k2J pic.twitter.com/KlbD21h0U9