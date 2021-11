Κροατία: Ο Ντάλιτς ξέσπασε σε κλάματα και «πνίγηκε» στην αγκαλιά του Μόντριτς μετά την πρόκριση (vid)

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς ξεχείλισε από συγκίνηση μετά τη νίκη της Κροατίας που τη στέλνει στο δεύτερο σερί Μουντιάλ επί των ημερών του, βρίσκοντας καταφύγιο... ευτυχίας στην αγκαλιά του Λούκα Μόντριτς.

Μέχρι το 80', το όνειρο της πρόκρισης στο Μουντιάλ του Κατάρ βρισκόταν σε... αναστολή και η ομάδα του βάδιζε πρόσω ολοταχώς για τα μπαράζ. Εκεί που πάντως τα είχε καταφέρει περίφημα πριν από τέσσερα χρόνια, με αντίπαλο την Ελλάδα. Το φινάλε στο ματς κόντρα στη Ρωσία, όμως, ήταν πέρα για πέρα ονειρικό, για τον Ζλάτκο Ντάλιτς και το σύνολο της φιναλίστ Κόσμου. Η Κροατία πανηγύρισε τη συμμετοχή της στο τρίτο σερί Μουντιάλ και δεύτερο επί ημερών του 55χρονου τεχνικού, ο οποίος με το σφύριγμα της λήξης παραδόθηκε στη συγκίνησή του και ξέσπασε σε κλάματα στον πάγκο.

Με το μπλουζάκι «Μουντιάλ 2022» ανά χείρας, όταν ο πρώτος λυγμός κόπασε, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «Hrvatska» πήγε στο κέντρο του γηπέδου στο Σπλιτ για να αγκαλιάσει τους παίκτες του, προσφέροντας μια υπέροχη και άκρως συναισθηματική στιγμή με τον 37χρονο κάπτεν της Κροατίας, τον Λούκα Μόντριτς, η οποία επιβεβαίωσε τις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς ότι «η νίκη κόντρα στη Ρωσία ήταν η πιο συγκινητική στιγμή της καριέρας μου».

