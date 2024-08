Στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας ο Κοτάρσκι, στην δεύτερη λίστα ο Λιούμπισιτς

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κροατίας ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα παιχνίδια του Nations League και συμπεριέλαβε σ' αυτές τον Ντόμινικ Κοτάρσκι ενώ στην δεύτερη λίστα βρέθηκε ο Λιούμπισιτς.

Στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας βρέθηκε ο Ντόμινικ Κοτάρσκι του ΠΑΟΚ, ο οποίος μαζί με τους Ντόμινικ Λιβάκοβιτς και Νεντίλκο Λάμπροβιτς θα συνθέσει την τριπλέτα των τερματοφυλάκων της ομάδας της πατρίδας του για τα παιχνίδια με την Πορτογαλία στην Λισαβώνα (05/09) και την Πολωνία στο Όσιγεκ (08/09).

Υπενθυμίζουμε πως ο 24χρονος κίπερ του «δικεφάλου του βορρά» έκανε την πρώτη και μοναδική συμμετοχή με τα χρώματα της εθνικής του ομάδας τον περασμένα Μάρτιο σ' ένα φιλικό κόντρα στην Αίγυπτο, όπου πέρασε ως αλλαγή.

Στην δεύτερη λίστα των κλήσεων, δηλαδή σε κείνους που παραμένουν stand-by σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με κάποιον από τους 24 που βρίσκονται στις κλήσεις συμπεριλήφθηκε το όνομα του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς της ΑΕΚ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ακόμη ούτε με την εθνική ανδρών της Αυστρίας, όπου γεννήθηκε, ούτε με εκείνη των Κροατών.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Κροατίας:

Here they are! 🥁 Head coach @DalicZlatko presents #Croatia squad as the new #NationsLeague season is about to kick off! 🇭🇷⚡️#UNL #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/XllbfvmV4n