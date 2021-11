Νεϊμάρ: Ο μεγάλος star της Βραζιλίας στα προκριματικά του Μουντιάλ (vids)

Πανηγύρισε με χορούς και ένα καπέλο cowboy, τα έβαλε με τον ρέφερι, τον σήκωσε οπαδός στον αέρα για να γιορτάσει και ο Νεϊμάρ κατάφερε σε αυτή την προκριματική φάση του Μουντιάλ να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Βραζιλία που θα βρεθεί στο Κατάρ.

Ο Νεϊμάρ έκανε ακόμα μια ασίστ στη σειρά των αγώνων με φόντο το Κατάρ και ο Πακετά σκόραρε για το 1-0 επί της Κολομβίας τα ξημερώματα της Παρασκευής, προκειμένου να εξασφαλιστεί και μαθηματικά η πρόκριση της «σελεσάο» στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί τον χειμώνα του 2022 στο Κατάρ.

O «Νέι» κατάφερε σε 9 αναμετρήσεις στα προκριματικά του Μουντιάλ να έχει 7 τέρματα, 8 ασίστ μετά και από αυτή που έκανε στο πιο πρόσφατο ματς, έχει φτιάξει 10 μεγάλες φάσεις για γκολ, κάνει κάτι λιγότερο από 4 καθοριστικές πάσες ανά παιχνίδι και έχει περίπου 7 επιτυχημένες ντρίμπλες ανά ματς.

Οι Κολομβιανοί έπρεπε να το περιμένουν αυτό που συνέβη, αφού στα προηγούμενα 9 ματς που είχαν συναντήσει τον Νεϊμάρ, εκείνος είχε 4 γκολ και 5 ασίστ και απλά αύξησε τον αριθμό των τερμάτων που έχει προσφέρει σε συμπαίκτες του στο συγκεκριμένο ζευγάρωμα των εθνικών ομάδων.

«Είναι ο άνθρωπος γύρω από τον οποίο κινείται όλη η ομάδα μας. Είναι πρότυπο για εμένα. Είναι ιδιαίτερο να παίζω μαζί του στην εθνική ομάδα» ανέφερε ο Λούκας Πακετά μετά το γκολ που πέτυχε για να βρεθεί η Βραζιλία στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο «Νέι» έχει δηλώσει πως αυτό θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του γιατί δεν αντέχει άλλο πνευματικά τους ρυθμούς, την πίεση και όλες αυτές τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες στις οποίες προσπαθεί ν' ανταποκριθεί δίχως να λαμβάνει σεβασμό.

Ωστόσο, στο χορτάρι αποδεικνύει πως τουλάχιστον με τη φανέλα με το εθνόσημο, στις μεγάλες στιγμές, θέλει να είναι παρών...

Neymar JR 🇧🇷 Manages to avoid Red Card after Chest-Bump with Referee during Brazil vs Colombia. pic.twitter.com/ieUyYYorTM