Βραζιλία: Νίκησε την Κολομβία κι έκλεισε θέση για Κατάρ (vid)

Μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά στο τέλος κατάφερε να κατακτήσει το πολυπόθητο τρίποντο απέναντι στη Κολομβία με 1-0 και να εξασφαλίσει την παρουσία της στα γήπεδα του Κατάρ.

Για 28ο σερί ματς προκριματικών Μουντιάλ η «σελεσάο» παρέμεινε αήττητη, μετά την επικράτηση της με 1-0 της Κολομβίας κι έκλεισε μία θέση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Στο 36′ οι Βραζιλιάνοι έφτασαν κοντά στο γκολ, αλλά ο Ντανίλο σημάδεψε το δοκάρι, μετά το σουτ που επιχείρησε από πλάγια θέση. Η Κολομβία αμυνόταν πολύ καλά κι αυτό δυσκόλευε σε σημαντικό βαθμό το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Τίτε.

Τελικά το γκολ ήρθε στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Νεϊμάρ με ωραίο τρόπο έβγαλε στον Πακετά κι εκείνος πλάσαρε τον Οσπίνα, για να γράψει το 1-0. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισαν μία ακόμη νίκη.

Η ομάδα του Τιτέ έφτασε τους 34 βαθμούς σε 12 αγώνες έχοντας 11 νίκες και 1 ισοπαλία στα προκριματικά κι έτσι έγινε η πρώτη ομάδα στη ζώνη Λατινικής Αμερικής, που προκρίνεται στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

