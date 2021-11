Πογκμπά: Με πατερίτσες μετά τον τραυματισμό του (vid)

Ο Πολ Πογκμπά στο πρώτο του μήνυμα μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην εθνική Γαλλίας, χρησιμοποιεί πατερίτσες και στέλνει μήνυμα για σύντομη επιστροφή στη δράση.

Ο Γάλλος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πόνεσε στον μυ του δεξιού του ποδιού σε προσπάθεια να σουτάρει σε προπόνηση των «τρικολόρ» το απόγευμα της Δευτέρας, ενόψει των τελευταίων αγώνων των προκριματικών του Μουντιάλ του 2022.

Ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου δυο μήνες, δηλαδή να επιστρέψει με το νέο έτος, ενώ, το γεγονός πως στο βίντεο που δημοσίευσε χρησιμοποιεί πατερίτσες, έδειξε τη σοβαρότητα του προβλήματος που αποκόμισε.

«Έτσι έχουν τα πράγματα, δεν χάνουμε τη θετική μας διάθεση, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, συνεχίζω να χαμογελάω. Σας αγαπώ, θα επιστρέψω σύντομα» ανέφερε.

