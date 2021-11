Πογκμπά: Η στιγμή που τραυματίζεται με σουτ στην προπόνηση της Γαλλίας (vid)

Άτυχος στάθηκε ο Πολ Πογκμπά σε άσκηση με τελειώματα, αφού αποκόμισε μυϊκό τραυματισμό και αποχώρησε από την προπόνηση της Γαλλίας το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο διεθνής χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε φόρα, προσπάθησε να σουτάρει για να σκοράρει και κάπου εκεί αισθάνθηκε το τσίμπημα στον μυ, για ν' αποχωρήσει από την προπόνηση των «τρικολόρ».

H ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν αντιμετωπίζει το Καζακστάν και την Φινλανδία τις επόμενες μέρες για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022 και ο Πολ Πογκμπά με τα τωρινά δεδομένα δύσκολα θα δώσει το παρόν.

Υπενθυμίζεται πως και με τη Γιουνάιτεντ σε επίπεδο πρωταθλήματος δεν αγωνίστηκε στα τελευταία δυο παιχνίδια με τις Τότεναμ και Σίτι, αφού ήταν τιμωρημένος λόγω της αποβολής του από το «χαστούκι» με το 5-0 από τη Λίβερπουλ.

🚨 JUST IN: Paul Pogba has left France National Team training after picking up a thigh injury while taking a shot #mufc #mujournal



[@Tanziloic / @RMCsport]pic.twitter.com/edxIO1dTlo