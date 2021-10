Αποθέωσε τον Μαρτίνες ο Μέσι: «Εχουμε έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο»

Ο Λιονέλ Μέσι αποθέωσε τον συμπατριώτη του Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο μετά από μια ακόμη δυνατή διεθνή εμφάνιση.

Πήρε φανέλα βασικού από το... παράθυρο όταν ο Φράνκο Αρμάνι διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, έκανε ντεμπούτο με το εθνόσημο στην πρεμιέρα του φετινού Copa America και τελικά εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή της «αλμπισελέστε» στα τελευταία της παιχνίδια.

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες συνέβαλε τα μέγιστα, χάρη στις καίριες επεμβάσεις του, προκειμένου η Αργεντινή να διατηρήσει το μηδέν και επικρατήσει με 3-0 στο ντέρμπι με την Ουρουγουάη.

Από την πλευρά του ο Λιονέλ Μέσι, αποθέωσε τον 29χρονο κίπερ της Άστον Βίλα και δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει ως έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο.

«Το έκανε ξανά σήμερα. Έχουμε έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο και το αξιοποιούμε στο έπακρο. Οταν υπάρχει πίεση, πάντα ανταποκρίνεται», ανέφερε ο 34χρονος αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά το τέλος του αγώνα με την Ουρουγουάη.

🗣 - Lionel Messi on Emi Martinez: "Fundamental. When the pressure is on he always responds.



"He did it again today. We have one of the best goalkeepers in the world and we are making the most of it."



Messi 🤝 Villa fans



🇦🇷 #AVFC pic.twitter.com/8X13zjsaa9