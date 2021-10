Μέσι: Γκολ δίχως να το θέλει με το εξωτερικό φάλτσο (vid)

Τι άλλο θα κάνει; Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε κόντρα στην Ουρουγουάη ενώ πήγαινε για ασίστ, έχοντας βρει τη μπάλα με το εξωτερικό του αριστερού του ποδιού, με τη φάση να ολοκληρώνεται με γκολ για τον ηγέτη της «αλμπισελέστε».

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής συνέβαλε στον μέγιστο βαθμό στο τελικό 3-0 απέναντι στη «σελέστε» για να φτάσει πλέον στα 80 τέρματα με τη φανέλα με το εθνόσημο.

Παρ' όλα αυτά, τη στιγμή που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, το έκανε με απαράμιλλο στυλ και... άθελά του!

Σηκώνοντας απλά με πρόθεση να βρει τον Νίκολα Γκονζάλες στην περιοχή, η μπάλα πέρασε δίχως να την ακουμπήσει ο συμπαίκτης του και από το εξωτερικό φάλτσο του αριστερού ποδιού του Μέσι η φάση τελείωσε με γκολ για τον «μάγο» της Αργεντινής και της Παρί.

Και φυσικά οι πανηγυρισμοί ήταν έξαλλοι...

Δείτε το γκολ:

A pass from Lionel Messi turned into a Goal. Usual GOAT stuff 🐐 Argentina is cruising vs Uruguay! Vamos. 🇦🇷pic.twitter.com/H6zq4jp8zu