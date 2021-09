Video και εικόνες από το χάος στη Γουινέα μετά το πραξικόπημα

Δείτε video και φωτογραφίες από το πραξικόπημα στη Γουινέα, όπου βρίσκονται οι Μαντί και Αγκιμπού Καμαρά, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του προέδρου της χώρας και την κατάληψη της ηγεσίας από στρατωτικούς.

Χαμός επικρατεί στη Γουινέα, όπου την Κυριακή (5/9) στρατιωτικοί εισέβαλαν στο προεδρικό μέγαρο του Κονακρί και συνέλαβαν τον πρόεδρο της χώρας, Άλφα Κοντέ. Στην αφρικανική χώρα βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, Μαντί και Αγκιμπού Καμαρά, ο Μαμαντού Κανέ που ανήκει στους «ερυθρόλευκους» και παίζει ως δανεικός στη Νέφτσι Μπακού, αλλά και ο Αχμάντ Μέντες Μορέιρα του ΠΑΣ Γιάννινα.

Λόγω της κατάστασης που επικρατεί, μάλιστα, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (6/9) αναμέτρηση τη Γουινέας εναντίον του Μαρόκου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Δεν ήταν λίγοι, βέβαια, εκείνοι που βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν με την πρώση του 83χρονου Άλφα Κοντέ.

Δείτε εικόνες και video από την κατάσταση που επικρατεί στη Γουινέα τις τελευταίες ώρες:

Coup attempt in Guinea.

Gunfire and Explosions can be heard near Presidential Palace, with soldiers deployed to secure the streets of the capital Conakry. Residents in the capital have been told to stay indoors. pic.twitter.com/1ESLmWYPYg — Ssemujju Hassan (@SsemuHassan) September 5, 2021

BREAKING: Jubilation in #Conakry #Guinea after the military led by Col #Mamadi overthrew the gov of long serving president #AlphaConde

Source: @AJEnglish

Only in Africa where leaders think they can rule forever. Shame! pic.twitter.com/MQdrEjqPcH — SafeSchoolsKE (@safe_schoolske) September 5, 2021

The capital of Guinea Conakry as military takes over power. Our President Buhari will soon issue a statement condemning the act. pic.twitter.com/7BaiFHoCQb September 5, 2021

#غينيا



الكاف يقرر إلغاء مباراة #المغرب و #غينيا والتي كان من المقرر إقامتها غدا في إطار تصفيات التأهل ل #مونديال_قطر بسبب الوضع المتأزم في غينيا .#Guinee #conakry pic.twitter.com/eTwSxZFnTJ — حمدي جوارا (@HamdyDiouara) September 5, 2021

#Guinée

Un dictateur aux mains des militaires qui viennent de dissoudre la constitution et le gouvernement.

Les coups d’Etat amènent rarement le calme et le bien être pour les populations mais peut-on ne pas se réjouir de la fin politique de l’oppresseur Alpha Condé?#Conakry pic.twitter.com/hoqWkH0JFl — Bukhari Noah #Team PK (@CyuzuzoBukhaari) September 5, 2021