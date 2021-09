Ολυμπιακός: Πραξικόπημα στη Γουινέα, ανησυχία για Μαντί και Αγκιμπού Καμαρά

Στον «αέρα» το παιχνίδι Γουινέα - Μαρόκο λόγω πραξικοπήματος στο Κονακρί, κλείνουν τα σύνορα στη χώρα, ανησυχία στον Ολυμπιακό για Μαντί και Αγκιμπού Καμαρά.

Τη Δευτέρα (6/9) η Γουινέα των Μαντί και Αγκιμπού Καμαρά αντιμετωπίζει το Μαρόκο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η αναμέτρηση όμως είναι στον «αέρα». Ένοπλη ομάδα εισέβαλε στο προεδρικό μέγαρο, όπου διαμένει ο ηλικίας 83 ετών ηγέτης της χώρας, Άλφα Κοντέ.

The President of Guinea, Alpha Condé has been arrested by his military.



A coup is underway in Guinea as you read this & the President has been taken away from the Palace.



Special forces that rebelled against him went to arrest him st the Presidential Palace.#RegisterToVote2023 pic.twitter.com/hZ3jiwn1jL