Σον: Αφιέρωσε κι εκείνος το γκολ του στον Έρικσεν! (vid)

Ο Χέουνγκ Μιν – Σον έχοντας μάθει τι συνέβη με τον πρώην συμπαίκτη του στην Τότεναμ, αφιέρωσε κι εκείνος το γκολ του στον Έρικσεν, στο ματς της Νοτίου Κορέας απέναντι στον Λίβανο.

Μετά τους Λουκάκου και Χακίμι που το έκαναν στο γήπεδο αλλά και αρκετούς άλλους ποδοσφαιριστές που θέλησαν να εκφράσουν τη συμπαράτασή τους προς τον Έρικσεν έπειτα από την τραγική στιγμή της κατάρρευσής του, ο Σον δεν ξέχασε τον πρώην συμπαίκτη του στην Τότεναμ.

Πέρασαν, άλλωστε, πέντε σεζόν μαζί στο Λονδίνο. Έτσι, ο Νοτιοκορεάτης, μόλις σκόραρε στο 2-1 της εθνικής ομάδας της πατρίδας του απέναντι στον Λίβανο για τα προκριματικά του Μουντιάλ, έτρεξε προς την κάμερα και σχημάτισε το 23 που φορούσε ο Δανός στα «σπιρούνια».

2️⃣3️⃣ Son Heung-Min dedicates his goal to former #THFC teammate Christian Eriksen.



❤️ “I love you.”



pic.twitter.com/gmC2AOcafa