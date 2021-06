Μέσι – Μεδέλ: Από τον καυγά και την αποβολή, στις αγκαλιές και τη φανέλα! (pics & vid)

Πριν από μια διετία στο Copa America είχε προκαλέσει αίσθηση ο καυγάς του... πίτμπουλ, Γκάρι Μεδέλ με τον Λιονέλ Μέσι. Εν έτει 2021, οι δύο παίκτες είχαν μόνο αγκαλιές και δώρα!

Σε ματς της Χιλής απέναντι στην Αργεντινή για το Copa America του 2019, οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν έρθει σε έντονη αντιπαράθεση, με τον Μεδέλ να μην καταφέρνει να συγκρατήσει τα νεύρα του και να ξεκινάει τον τσαμπουκά με τον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

Ο ρέφερι δίχως καν να το σκεφτεί βλέποντάς τους να έχουν ξεκινήσει την «κοκορομαχία», σήκωσε αμέσως την κόκκινη κάρτα και στους δύο.

Εν έτει 2021, με τις Χιλή και Αργεντινή να παίζουν ξανά, αυτή τη φορά για τα προκριματικά του Μουντιάλ της Λατινικής Αμερικής, οι Μεδέλ και Μέσι είχαν μόνο αγκαλιές ο ένας για τον άλλον, χαμόγελα και φυσικά ο Χιλιανός πήρε και τη φανέλα του Αργεντινού.

Gary Medel posted a picture with Messi after Chile's match vs. Argentina on Thursday 📸



The two have left their dispute in the 2019 Copa America in the past ✊ pic.twitter.com/boKdIHm4dl