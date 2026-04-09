Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Το 2-0 των Ισπανών στις καθυστερήσεις του α' μέρους
Στον έξτρα χρόνο του πρώτου 45λεπτου στην Ισπανία η Ράγιο Βαγιεκάνο έβαλε και 2ο γκολ απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ.
Η ομάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο σκόραρε και 2η φορά στο πρώτο 45λεπτο του αγώνα με την ΑΕΚ στο Βαγιέκας. Υπήρξε αρχικά ένα σουτ του Γκαρσία. Ο Στρακόσα απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά ο Λόπεθ από κοντά και χωρίς παίκτη πάνω του πλάσαρε για το 2-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.