Οπαδοί Ραπίντ Βιέννης: «Οι δολοφόνοι στο κίνημά μας, σκοτώνουν το κίνημά μας»

Σαφές μήνυμα προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που φέρονται να είχαν ενεργή συμμετοχή στην δολοφονική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια, έστειλαν οι οργανωμένοι των Casual Ultra της Ραπίντ Βιέννης.

Οι οπαδοί των Αυστριακών στο ματς με την Ντέμπρετσεν για τα προκριματικά του UEFA Conference League, ανάρτησαν ένα πανό κατά των οπαδών που ενεπλάκησαν στα θλιβερά επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ.

Η είδηση ίσως να μην είχε ιδιαίτερη σημασία αν δεν υπήρχε η παράμετρος πως οι οργανωμένοι της Ραπίντ είναι αδελφοποιημένοι με αυτούς του Παναθηναϊκού.

«Οι δολοφόνοι στο κίνημά μας, σκοτώνουν το κίνημά μας» αναφέρουν χαρακτηριστικά στο πανό οι οπαδοί της Ραπίντ, δείχνοντας ξεκάθαρα την θέση τους για την συμμετοχή οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού στην δολοφονική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια.

10/08/2023, Rapid Wien - Debrecen, "Killers in our movement are killing our movement" (Rapid Wien are friends with Panathinaikos) pic.twitter.com/Tbdd2VALOc