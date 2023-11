Έγραψε ιστορία με την εθνική Βελγίου στα προκριματικά του Euro 2024 ο Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος έσπασε ρεκόρ με τα 14 τέρματα που σκόραρε.

Ο Ρομέλου Λουκάκου θα μείνει για πάντα στα βιβλία της ιστορίας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

Ο Βέλγος στράικερ με τα 14 γκολ που πέτυχε στα προκριματικά του Euro του 2024, έγραψε ιστορία και έγινε ο πρώτος παίκτης που το καταφέρνει. Κάπως έτσι ξεπέρασε τις εντυπωσιακές επιδόσεις των Ντέιβιντ Χίλι (13 γκολ με τη Βόρεια Ιρλανδία στα προκριματικά του Euro 2008) και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (13 γκολ με την Πολωνία στα προκριματικά του Euro 2016).

Στη σχετική λίστα ακολουθούν ποδοσφαιριστές που έχουν καταφέρει να πετύχουν τα περισσότερα γκολ σε προκριματικά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος όπως οι Κέιν, Χούντελααρ, Σούκερ με 12 γκολ και Ζάχαβι, Ρονάλντο, Ιμπραΐμοβιτς, Ραούλ, Πόλστερ, Μάντσεν με 11 τέρματα.

