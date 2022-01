Ο Ρομέλου Λουκάκου θα είναι ο ambassador του νέου ποδοσφαιρικού videogame UFL (vid)

Υποσχέσεις και αποκαλυπτήρια για το gameplay του παιχνιδιού στις 27 Ιανουαρίου.

Έχει περάσει καιρός από τότε που ακούσαμε για πρώτη φορά το UFL, το νέο ποδοσφαιρικό videogame που αποκαλύφθηκε στο Opening Night Live της Gamescom.

Από τότε και μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάποιο νέο στοιχείο και έτσι η ομάδα ανάπτυξης (Strikerz) αποκάλυψε πως το πρώτο gameplay trailer αναμένεται να αποκαλυφθεί στις 27 Ιανουαρίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι ο Ρομέλου Λουκάκου, ο γνωστός Βέλγος ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, θα είναι ο νέος ambassador του τίτλου και θα συμμετέχει στην προώθησή του.

Για την ανακοίνωση αυτή, η εταιρεία δημοσίευσε και ένα σύντομο video που δείχνει τον ποδοσφαιριστή να παίρνει θέση για να εκτελέσει ένα πέναλτι. Το παιχνίδι αναπτύσσεται εδώ και περίπου 5 χρόνια και θα κυκλοφορήσει με το μοντέλο “Free to play”, δηλαδή της δωρεάν διάθεσης με κάποια πακέτα περιεχομένου να πωλούνται ξεχωριστά (κάτι σαν αυτό που κάνει το eFootball από το 2021).

Tensions are high as the Big Man steps up looking calm and collected. He takes a run-up and…

