Η εθνική Γαλλίας διένυσε το δεύτερο καλύτερο επιθετικά ημερολογιακό έτος στην ιστορία της φτάνοντας τα 3,4 γκολ ανά παιχνίδι στα δέκα επίσημα ματς που έδωσε μέσα στο 2023.

Η Εθνική Ελλάδος κατόρθωσε να μην ηττηθεί από την εθνική Γαλλίας μέσα στην «OPAP Arena» έχοντας μία αξιόμαχη παρουσία και αποσπώντας ισοπαλία με 2-2. Πέρα από τους αστέρες που είχε στο χορτάρι η αντίπαλος της Ελλάδας, ένα άλλο στοιχείο που εύκολα μπορεί να καταδείξει τον υψηλό βαθμό δυσκολίας του χθεσινού αγώνα για την ομάδα μας ήταν η εκπληκτική επιθετική επίδοση των Γάλλων για το έτος 2023.

Βλέπετε το ματς που έδωσαν οι «Τρικολόρ» κόντρα στην Ελλάδα το βράδυ της Τρίτης (21/11), ήταν το τελευταίο επίσημο για το 2023 και με τα δύο γκολ που πέτυχαν ενάντια στην Ελλάδα, κατόρθωσαν να σημειώσουν την δεύτερη καλύτερη επιθετική επίδοση της ιστορίας της μέσα σ' ένα ημερολογιακό έτος.

Στο 2023 η εθνική ομάδα της Γαλλίας έδωσε δέκα επίσημα παιχνίδια στα οποία σκόραρε συνολικά 34 γκολ, πετυχαίνοντας κατά μέσο όρο 3,4 γκολ ανά αγώνα. Μόνο μία φορά στην ιστορία τους η «Τρικολόρ» έχουν καταφέρει να φτάσουν σε υψηλότερο νούμερο. Το μακρινό 1953, δηλαδή 70 χρόνια πίσω, όταν είχαν σκοράρει 29 γκολ σε οκτώ αναμετρήσεις και ουσιαστικά έφταναν τα 3,6 γκολ ανά παιχνίδι.

34 - France 🇫🇷 have scored 34 goals in 10 games in 2023 (3.4 per game). This is the second highest average for Les Bleus in a same calendar year, behind 1953 (3.6 - 29 goals in 8 encounters). Spectacular. #GREFRA pic.twitter.com/Gxt3R8Yk0T