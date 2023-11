Ο Μπαπέ, με γκολ σχεδόν από το κέντρο, έφτασε τα 300 τέρματα στην καριέρα του και έγραψε τη δική του ιστορία, κάνοντας μάλιστα τους Μέσι, Κριστιάνο και Νεϊμάρ να... δουν την πλάτη του.

Έγραψε ιστορία ο Κιλιάν Μπαπέ, λίγες μέρες πριν πατήσει το χορτάρι της «OPAP Arena» για να αντιμετωπίσει την Ελλάδα. Ο Γάλλος έκανε - αναμενόμενα - όργια στη νίκη-ρεκόρ (14-0) της Γαλλίας κόντρα στο Γιβραλτάρ και μέτρησε τρία γκολ και τρεις ασίστ.

Το σημαντικότερο ωστόσο είναι πως με αυτόν τον τρόπο ο σταρ της Παρί έφτασε τα 300 τέρματα καριέρας πριν καν κλείσει τα 25 του. Έτσι, μπόρεσε να σκαρφαλώσει σε αυτό το... ορόσημο πιο νέος από ό,τι το έκαναν οι Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο και Νεϊμάρ.

300 - Kylian Mbappé has scored his 300th career goal (club + national team), doing so before turning 25, a performance that neither Messi, Cristiano Ronaldo nor Neymar managed to achieve. Genius. pic.twitter.com/4PomG1SQ7Y