Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Στέφαν Γιόβετιτς, με γκολ στο 90+6' έκανε το 2-1 για το Μαυροβούνιο και χάρισε το τρίποντο κόντρα στη Βουλγαρία. Μοιραίος ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, Κίριλ Ντεσπόντοφ που έχασε πέναλτι.

Ο Στέφαν Γιόβετιτς ήρθε από τον πάγκο στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τη Βουλγαρία και «καθάρισε» για το Μαυροβούνιο. Η εθνική του πρόσφατου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού έμεινε με δέκα παίκτες στο 59', ισοφαρίστηκε στο 79', όμως στο 90+6' ο έμπειρος επιθετικός έκανε το 2-1 και έκρινε το ματς. Μοιραίος ο Κίριλ Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε πέναλτι με το σκορ στο 1-0. Έπαιξε για 84 λεπτά για τους γηπεδούχους ο μέσος του ΟΦΗ Μάρκο Μπάκιτς, έμεινε στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους ο Ίλιαν Ίλιεφ της Κηφισιάς.

To Μαυροβούνιο άνοιξε το σκορ στο 45+1' όταν μετά από φάση διαρκείας ο Στέφαν Σάβιτς με σουτ έκανε το 1-0. Στο 59' οι ισορροπίες άλλαξαν όταν ο Βούγιατσιτς έκανε πέναλτι και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.Ο βασικός, αναντικατάστατος και αρχηγός Ντεσπόντοφ ανέλαβε την εκτέλεση αλλά ο Μιγιάτοβιτς τον νίκησε.

Η ισοφάριση των φιλοξενούμενων ήρθε στο 79' με τον Μπορούκοβ. Στο 86' ο Γιόβετιτς σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ και στο 90+7' ο νέος φορ του Ολυμπιακού με κεφαλιά μετά από σέντρα του Καμάι έκανε το 2-1 και «καθάρισε» για το Μαυροβούνιο, το οποίο έφτασε τους οκτώ βαθμούς έπειτα από πέντε αγωνιστικές. Ο 33χρονος επιθετικός έφτασε τα 32 γκολ σε 70 εμφανίσεις με το εθνόσημο.

