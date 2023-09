Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έχασε πέναλτι για τη Βουλγαρία στην εντός έδρας αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο και παρέμεινε το 1-0 υπέρ της ομάδας του Στέφαν Γιόβετιτς.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έχασε τεράστια ευκαιρία για να ισοφαρίσει για τη Βουλγαρία κόντρα στο Μαυροβούνιο, εκτός έδρας. Στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης για τον 7ο όμιλο των προκριματικών για το Euro 2024, με το σκορ στο 1-0 υπέρ των γηπεδούχων, ο Ιγκόρ Βούγιατσιτς έκανε πέναλτι και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ανέλαβε την εκτέλεση αλλά Μιγιάτοβιτς τον νίκησε.

Ο Ντεσπόντοφ ήταν βασικός και αρχηγός για τους Βούλγαρους, ενώ με την έναρξη του δεύτερου μέρους μπήκε ως αλλαγή ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Στέφαν Γιόβετιτς.

Milan Mijatović saves the penalty taken by Kiril Despodovpic.twitter.com/3XrAso2i7l