Ο Χάρι Κέιν άφησε για λίγο στην άκρη τα ποδοσφαιρικά εξάταπα και φόρεσε την ποδιά του σεφ για να δημιουργήσει το δικό του λαχταριστό μπέργκερ, γιορτάζοντας τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ της Αγγλίας!

Στην κορυφή των μεγαλύτερων σκόρερ στην ιστορία της Αγγλίας πάτησε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος κόντρα στην Ιταλία έφτασε τα 54 γκολ αφήνοντας μια για πάντα πίσω του τον Γουέιν Ρούνεϊ.

Και προκειμένου να γιορτάσει αυτό το ξεχωριστό επίτευγμα, ο Άγγλος φορ φόρεσε την ποδιά του και ανέλαβε καθήκοντα... σεφ για να δημιουργήσει το δικό του ιδιαίτερο μπέργκερ!

Με τίτλο «Record Breaker» το νέο λαχταριστό μπέργκερ αποτελείται μεταξύ άλλων από ψητό κοτόπουλο, chipotle μαγιονέζα, λαχανοσαλάτα αλλά και μπριός ψωμάκια, σε μια συνταγή που φέρει την... υπογραφή του Άγγλου επιθετικού.

Μέσα από το σχετικό βιντεάκι μάλιστα που έχει γίνει ανάρπαστο στα social media, ο φορ της Τότεναμ αποκάλυψε πως το συμβολικό ποσοστό του 54% των κερδών από τις πωλήσεις θα πάνε στο ίδρυμα «Harry Kane», το οποίο εστιάζει στην ψυχική υγεία κυρίως εφήβων.

Harry Kane has created a new "Record Breaker" burger to celebrate becoming England's top goal scorer! 🍔



54% of proceeds from sales will go to the Harry Kane Foundation, marking his record-breaking 54th goal ❤️ pic.twitter.com/vsMAk1zIRP