Ο Βάρντι έζησε με πάθος και ένταση την επιστροφή της Λέστερ στην Premier League. Σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης «ευχήθηκε» στον Ρομερό και θύμισε στην Τότεναμ ότι εκείνος έχει ένα πρωτάθλημα ενώ εκείνοι παραμένουν άτιτλοι.

Η Λέστερ επέστρεψε στην Premier League, με τον αρχισκόρερ της, Τζέιμι Βάρντι να χρειάζεται 57' για να σκοράρει και πάλι στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Ο 37χρονος, που είναι αρχηγός της ομάδας, έζησε με μεγάλη ένταση το ματς απέναντι στην Τότεναμ. Ήταν αυτός που - όπως είπαμε - ισοφάρισε και διαμόρφωσε το τελικό σκορ (1-1) και στο 79' όταν και έγινε αλλαγή από τον Κούπερ, φρόντισε να θυμίσει στους φίλους της Τότεναμ ότι εκείνος κι η ομάδα του έχουν στεφθεί πρωταθλητές Αγγλίας έχοντας ένα τρόπαιο ενώ εκείνη έχουν... μηδέν.

Βέβαια, από το... πάθος του Βάρντι δεν γλίτωσε ο Ρομερό ο οποίος τα.. άκουσε με τον στράικερ που έχει πάνω από 190 γκολ με τις αλεπούδες να του λέει «άντε γ...ου».

The Jamie Vardy experience (37 years old with no preseason):



• Downs a can of red bull before the second half

• Scores the equaliser against Spurs (earned his team a point)

• Reminds them that he has 1 PL title and they have 0

• Tells Romero to f off pic.twitter.com/S6XVwvNRYF