Η Φλουμινένσε ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Τιάγκο Σίλβα, ο οποίος επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Τιάγκο Σίλβα αποχιαιρέτησε τη Φλουμινένσε αποφασίζοντας να τερματίσει πρόωρα το συμβόλαιό του με την ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο, παρά το γεγονός ότι αυτό θα ίσχυε μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Η σχετική ανακοίνωση ήρθε μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο Βραζιλίας από τη Βάσκο Ντα Γκάμα, με συνολικό σκορ 3-4 στη διαδικασία των πέναλτι.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο στόχος του 41χρονου πλέον Τιάγκο Σίλβα είναι το να επιστρέψει στην Ευρώπη προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του, καθώς οι γιοι του, Ιάγκο και Ισάγκο αγωνίζονται στις ακαδημίες της Τσέλσι και μένουν μόνιμα στο Λονδίνο. Η Φλουμινένσε, στην ανακοίνωσή της τονίζει πως ο Βραζιλιάνος αφήνει πίσω του μία μεγάλη κληρονομια σε έναν σύλλογο που υπηρέτησε πιστά.

Ο Τιάγκο Σίλβα άλλωστε ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της ομάδας το 1998, επέστρεψε για πρώτη φορά μεταξύ 2006-2008 κι έκανε ένα ακόμα πέρασμα το καλοκαίρι του 2024, μετά την αποχώρησή του από τους Μπλε. Στη δεύτερη θητεία του του κατέγραψε 25 συμμετοχές με δύο γκολ, βοηθώντας την ομάδα να τερματίσει στην 5η θέση του πρωταθλήματος.

Ο ίδιος μάλιστα είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να παίζει στο υψηλότερο επίπεδο μιάς και στοχεύει στο να βρεθεί στις επιλογές του Κάρλο Αντσελότι για το Μουντιάλ του 2026.