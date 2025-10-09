Πορτογαλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της Πόρτο, Βίλας Μπόας, κατέθεσε σήμερα (09/10) μήνυση κατά του Βαγγέλη Παυλίδη για τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με την Μπενφίκα.

Σύμφωνα με τα πορτογαλίκα μέσα ενημέρωσης η Πόρτο απέστειλε σήμερα (09/10) στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου την αγωγή κατά του Βαγγέλη Παυλίδη με αφορμή τη αγκωνιά στο Γκαμπρί Βέιγκα στο ντέρμπι εναντίον της Μπενφίκα τη περασμένη Κυριακή (05/10).

Ο πρόεδρος των «δράκων» Βίλας Μπόας είχε προαναγγείλει ήδη από την συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης ότι θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά του Έλληνα επιθετικού, ενώ πάραλληλα τα... έβαλε με τους διατητές και τον VAR για την «ανεπάρκεια τους».

«Θεωρώ την επίθεση του Παυλίδη πιο σοβαρή από το πέναλντι που δόθηκε υπέρ του Ντενίζ Γκιούλ. Το VAR απέτυχε εντελώς να κάνει τη δουλειά του. Θα έπρεπε να είχε καλέσει τον διαιτητή να επανεξετάσει το περιστατικό. Λυπάμαι που δεν το έκανε. Η πράξη αυτή του Παυλίδη είναι σοβαρή και η Πόρτο θα προχωρήσει σε καταγγελία λόγω αυτής, καθώς ήταν βίαιη και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον παίκτη μας. Το VAR οφείλει να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις».

Η Μπενφίκα πάντως δεν έμεινε σιωπηλή σε όλο αυτό και πέρασε στην αντεπίθεση δημοσιεύοντας ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο «X» με έννα επίμαχες φάσεις κατά των «αετών» που δεν τιμωρήθηκαν. Σε δύο από αυτές μάλιστα οι παίκτες της Πόρτο εμφανίζονται να δίνουν αγκωνία στον Παυλίδη, με τη διαιτησία να μη καταλογίζει καμία παράβαση.

