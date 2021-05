Ο υψηλόσωμος και γεροδεμένος αμυντικός πήρε την απόφαση να σταματήσει από ποδόσφαιρο ως επαγγελματίας αθλητής και να συνεχίσει την ενασχόλησή του με το άθλημα τόσο από θέση την οποία θα καταλάβει στις «αλεπούδες», όσο και ως μέλος της επιτροπής της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών.

Ο Captain Morgan βρέθηκε το 2012 στην Λέστερ, το 2016 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση της Premier League κόντρα σε όλους και σε όλα, φέτος πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στον μεγάλο τελικό και αποσύρεται ευτυχισμένος.

Στην καριέρα του συμπλήρωσε περισσότερα από 750 παιχνίδια σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου, ενώ, στην Λέστερ είχε 324 ματς...

Μαζί του έγινε γνωστό ότι αποχωρούν από το ρόστερ οι Κρίστιαν Φουχς και και Μάτι Τζέιμς...

Our Premier League-winning captain Wes Morgan will retire at the end of season after nine hugely successful years at the Club and a career spanning over 750 professional games #ThankYouWes

— Leicester City (@LCFC) May 21, 2021