Η νέα εντυπωσιακή φανέλα της Λίβερπουλ είναι αφιερωμένη στο «Χίλσμπορο» (pics & vid)

Γι' ακόμη μία σεζόν η Λίβερπουλ θα έχει τη Nike στη φανέλα της. Η γνωστή εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο κόκκινο για τη εντός έδρας φανέλα της αγγλικής ομάδας, ενόψει της νέας σεζόν.

Φυσικά υπάρχουν οι μικρές αλλά ξεχωριστές λεπτομέρειες στη νέα φανέλα. Οπως για παράδειγμα ο κεντρικός χορηγός ή και το σήμα της ομάδας που δεν είναι το παραδοσιακό, αλλά ένα πιο μοντέρνο και είναι λευκό.

Στο πίσω μέρος της υπάρχει το νούμερο «96» προς τιμήν των οπαδών που έχασαν τη ζωή του στην τραγωδία του «Χίλσμπορο». Δείτε παρακάτω φωτογραφίες και βίντεο από τη νέα εμφάνιση των «Reds».

Introducing our new 2021/22 @nikefootball home kit pic.twitter.com/tNMSXmQ82q

introducing the Liverpool home jersey for 21/22. words by yours truly; https://t.co/qfhPqVrAxG pic.twitter.com/SsqmIIdD6s

— Saf (@safx41) May 20, 2021