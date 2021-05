Σκοτ Κάρσον: Ενας 36χρονος πεισματάρης γκολκίπερ (pics & vids)

Η υπομονή είναι η μεγαλύτερη αρετή. Κι αυτό ισχύει κατά κόρον για τον Σκοτ Κάρσον, ο οποίος δεν το έβαλε ποτέ κάτω και κατάφερε σε ηλικία 36 ετών να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και να αγωνιστεί στην Premier League, μετά από 10 χρόνια.

Ο Κάρσον ανήκει στο δυναμικό των «Πολιτών» από τον Αύγουστο του 2019 με την μορφή δανεισμού από την Ντέρμπι (με το ίδιο καθεστώς βρίσκεται και φέτος στη Μάντσεστερ Σίτι). Εκτοτε η ομάδα του έχει δώσει παραπάνω από 100 επαγγελματικούς αγώνες σ’ όλες τις διοργανώσεις. Ωστόσο, ο άλλοτε διεθνής τερματοφύλακας δεν είχε σημειώσει ούτε αγωνιστικό δευτερόλεπτο ως τώρα σε κάποιον απ’ αυτούς τους αγώνες. Ακόμα και όταν η Σίτι είχε μείνει «γυμνή» στον «άσο» ο Γκουαρδιόλα δεν πήγε στη λύση του Κάρσον αλλά επέλεξε αυτή του Γουόκερ. Ο έμπειρος οπισθοφύλακας υποχρεώθηκε να αγωνιστεί ως τερματοφύλακας του περυσινού αγώνα απέναντι στην Αταλάντα, όταν είχε αποβληθεί ο Κλαούντιο Μπράβο, που είχε μπει ως αλλαγή στον αγώνα.

«Ο Κάιλ πάντα μου λέει ότι έχει περισσότερες εμφανίσεις σαν τερματοφύλακας σε σχέση με εμένα στη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που θέλω να παίξω τουλάχιστον έναν αγώνα όσο βρίσκομαι εδώ», είχε πει τότε με χιουμοριστικό τρόπο ο Κάρσον μετά τον αγώνα με την Αταλάντα, δείχνοντας παράλληλα την αποφασιστικότητα και την υπομονή που διαθέτει για να πάρει την ευκαιρία του.

Ο 36χρονος πορτιέρε έχει σημειώσει 140 εμφανίσεις στην Premier League με Λιντς, Τσάρλτον, Λίβερπουλ, Άστον Βίλα και Γουέστ Μπρομ, ενώ με σχεδόν 500 εμφανίσεις στην καριέρα του, ο Κάρσον θεωρεί ότι είναι καλύτερος τερματοφύλακας σε σχέση με το παρελθόν.

«Βρέθηκα στο επίκεντρο της προσοχής όταν ήμουν νεαρότερος, αλλά είμαι ένας πολύ καλύτερος τερματοφύλακας τώρα σε σχέση με όταν αγωνιζόμουν για την Αγγλία πριν 10 χρόνια. Το να γίνω τρίτη επιλογή δεν ήταν κάτι που θα ήθελα από τον εαυτό μου να είναι αυτή την στιγμή. Είχα παίξει τα τελευταία τρία χρόνια στην Ντέρμπι και δεν ήθελα να φύγω, αλλά ήταν αρκετά ξεκάθαροι όταν μου είπαν ότι ήθελαν να αγωνιστούν με κάποιον άλλο σαν βασική επιλογή σαν νο.1.»

A reminder that Scott Carson is one of the nicest guys in football. And he’s a Cleator Moor lad pic.twitter.com/tErApMT8MU — Jack Kenmare (@jackkenmare_) May 14, 2021

Η άγνωστη ιστορία με την Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ το 2005 έδωσε μεγάλη μάχη με την Τσέλσι για την απόκτηση του -τότε- 19χρονου τερματοφύλακα Σκοτ Κάρσον από την Λιντς. Ο διεθνής με την Εθνική Νέων της Αγγλίας και πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κόκκινους» για 4,5 χρόνια, με το κόστος της μετακίνησής του στο «Ανφιλντ» να φτάνει το ποσό των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η μεγαλύτερη στιγμή που έζησε με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ήταν στον τελικό του Champions League το 2005.

Oι «Reds» στέφτηκαν πρωταθλητές Ευρώπης επικρατώντας στα πέναλτι της Μίλαν, από την οποία έχανε στο ημίχρονο με 3-0 και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3. Ο Σκοτ Κάρσον ήταν ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας του Γέρζι Ντούντεκ στον τελικό της Πόλης το 2005! Εκείνη τη σεζόν, είχε καταγράψει 4 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και μόλις μία στο Champions League, αυτή στα προημιτελικά, με αντίπαλο τη Γιουβέντους. Ωστόσο, ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής, δεν τον εμπόδισε από το να πανηγυρίσει την κατάκτηση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Όπως επίσης με τη φανέλα της Λίβερπουλ, πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο. Αυτόν του FA Cup το 2006. Καθόλου άσχημα για έναν τερματοφύλακα, ο οποίος ήταν μεταξύ πάγκου κι εξέδρας.

«Κέρδισα ένα μετάλλιο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά προσπαθώ να μη λέω πολλά γι’ αυτό. Συχνά με ρωτάνε γι’ αυτό, αλλά ο Κρις Κίρκλαντ έπαιξε τους περισσότερους αγώνες στη φάση των Ομίλων και βρισκόμουν στον πάγκο στα ημιτελικά και τον τελικό, ως μπακ-απ του Γέρζι Ντούντεκ, αφ’ ότου έπαιξα στον προημιτελικό απέναντι στη Γιουβέντους. Τότε, ακόμη και τώρα, δε νιώθω ότι είναι κάτι που δικαιούμαι. Ένιωθα ότι ο Κρις το δικαιούταν πολύ περισσότερο σε σχέση μ’ εμένα και τον καταλάβαινα καθώς εγώ βρισκόμουν στον πάγκο στον Τελικό της Κωνσταντινούπολης και όχι αυτός. Νομίζω ότι εκτός αν αγωνιστείς στον αγώνα, ή σε πολλούς αγώνες στο δρόμο ως τον Τελικό, είναι δύσκολο να το αποδεχθείς όταν σου λένε ότι κέρδισες το μετάλλιο. Το έχω, αλλά δεν είναι κάτι που νιώθω ότι δικαιούμουν».

Το ταξίδι στην Σίτι

Το 2019 η Σίτι προχώρησε στην απόκτηση του Κάρσον με την μορφή δανεισμού από την Ντέρμπι . Μία μεταγραφή η οποία προκάλεσε απορίες στους φίλους της Σίτι, καθώς θεώρησαν πως λόγω της ηλικίας του, δεν θα μπορούσε να συνεισφέρει τα αναμενόμενα στον σύλλογο τους. Ο Βρετανός αποκτήθηκε προκειμένου να πλαισιώνει τους Έντερσον και Μπράβο ως τρίτος τερματοφύλακας των «Πολιτών». Ωστόσο μέχρι το βράδυ της Παρασκευής (14/05) όπου πήρε φανέλα βασικού για πρώτη φορά, από το 2011, όταν φορούσε τη φανέλα της Γουέστ Μπρομ, ο Κάρσον δεν είχε καταφέρει να αγωνιστεί ούτε σε ένα ματς υπό την καθοδήγηση του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Δεν το έβαλε όμως ποτέ κάτω, δούλευε με όρεξη 18χρονου στις προπονήσεις και περίμενε υπομονετικά την ευκαιρία του. Με τον τίτλο κατοχυρωμένο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποφάσισε να δώσει στο ματς με τις «καρακάξες» την ευκαιρία στον βετεράνο γκολκίπερ να ξεσκουριάσει. Ο Κάρσον έβαλε τα γάντια του μετά από καιρό και δικαίωσε και με το παραπάνω τον προπονητή για την επιλογή του. Ναι μεν, είδε την εστία του να παραβιάζεται τρεις φορές αλλά εν τέλει αυτό δεν κόστισε στην ομάδα του. Στο τέλος κέρδισε το χειροκρότημα όλων και ειδικά του Έντερσον, ο οποίος δεν ξεκολλούσε από πάνω του και τον πείραζε για το ντεμπούτο του.

Scott Carson is getting the love. pic.twitter.com/oWNCOtWRBg — Man City Report (@cityreport_) May 14, 2021

«Ποτέ δεν τα παράτησα και κατάφερε να πάρω τελικά μία ευκαιρία. Έμεινα έκπληκτος όταν ενημερώθηκα πως θα ξεκινήσω. Προσπαθώ να εργάζομαι όσο πιο σκληρά γίνεται, προκειμένου όταν μου δοθεί η ευκαιρία να είμαι εκεί για την ομάδα. Ευχαριστώ τον προπονητή μου για την ευκαιρία που μου έδωσε», ήταν τα λόγια του Σκοτ Κάρσον, λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα με τη Νιουκάστλ. Από την άλλη ο προπονητής του Πεπ Γκουαρδιόλα, φρόντισε να τον αποθεώσει, χαρακτηρίζοντας τον ηγέτη της ομάδας.

«Ισως οι περισσότεροι να μην το γνωρίζουν αυτό, αλλά ο Κάρσον είναι ένας πραγματικός ηγέτης για εμάς. Λέει αμέσως αυτό που πιστεύει, έχει τεράστια εμπειρία και βρισκόταν σε μεγάλες ομάδες. Είναι ένα απίστευτο άτομο και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι που μπόρεσε να αγωνιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 50χρονος τεχνικός.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σκοτ Κάρσον, χάρηκε σαν μικρό παιδί το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Σίτι και στο τέλος γνωρίζει πως η ομάδα του κατακτήσει το τρόπαιο στον τελικό του Champions League κόντρα στην Τσέλσι τότε θα στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης με δεύτερο σύλλογο και θα το κάνει 16 χρόνια μετά τον πρώτο του τίτλο.

Scott Carson getting a guard of honour on his Manchester City debut pic.twitter.com/t6SUOGAtVZ — Football Daily (@footballdaily) May 14, 2021

35-year-old goalkeeper Scott Carson will make his debut for Manchester City today. He will now get a guard of honour. pic.twitter.com/r9Z1TTsAAG — DAZN Canada (@DAZN_CA) May 14, 2021

90% - Scott Carson completed 90% of his passes in tonight's match (9/10), his highest ever percentage in a Premier League match in his 146th appearance. Adapted. pic.twitter.com/ULPZEtGP4a — OptaJoe (@OptaJoe) May 14, 2021

