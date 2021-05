Είναι κάτοχος Champions League κι ενός FA Cup. Μέλος του σπουδαιότερου παραμυθιού στην ιστορία της Λίβερπουλ, του περίφημου τελικού της Πόλης. Διεθνής με την Αγγλία, έστω κι αν η τελευταία συμμετοχή του καταγράφηκε το 2011. Κι ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του με την πρωταθλήτρια της φετινής Premier League, Μάντσεστερ Σίτι.

Με άλλα λόγια, είναι ο Σκοτ Κάρσον, ο οποίος στα 36 του ξεκρέμασε τα γάντια του και απέναντι στη Νιούκαστλ θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση σε ματς Premier League μετά από μια δεκαετία και το πέρασμά του από τη Γουέστ Μπρομ.

Με τον τίτλο κατοχυρωμένο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στον βετεράνο γκολκίπερ να... ξεσκουριάσει, μετά από δύο χρόνια στο κλαμπ δίχως το παραμικρό λεπτό συμμετοχής (αποκτήθηκε δανεικός από τη Ντέρμπι Κάουντι το 2019 για δύο χρόνια).

Όσοι, λοιπόν, δεν τον ξέχασαν σε αυτό το πολύ μεγάλο διάστημα αποχής από το κορυφαίο επίπεδο, πρέπει να ξέρουν ότι μαζί με τον Τζέιμς Μίλνερ είναι οι μοναδικοί παίκτες από τη φετινή Premier League που έχουν αγωνιστεί και τη σεζόν 2003-04.

Ο Κάρσον ξεκίνησε την καριέρα του στη Λιντς και τον χειμώνα του 2005 μεταγράφηκε στη Λίβερπουλ, καταφέρνοντας έτσι να προσθέσει το μετάλλιο του Champions League στο παλμαρέ του νωρίς-νωρίς στην καριέρα του.

Μάλιστα, αν η Σίτι κατακτήσει με τη σειρά της το τρόπαιο στον τελικό του «Ντραγκάο» απέναντι στην Τσέλσι (29/5), τότε θα στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης με δεύτερο σύλλογο και θα το κάνει 16 χρόνια μετά τον πρώτο του τίτλο. Μόνο οι Πάολο Μαλντίνι και Αλεσάντρο Κοστακούρτα έχουν μεγαλύτερη χρονική απόκλιση ανάμεσα στην πρώτη και την τελευταία τους κούπα με τα μεγάλα αυτιά (18 χρόνια).

Scott Carson's most famous moment against Newcastle was, of course, being the goalkeeper that Santiago Muñez scored against. pic.twitter.com/fQjqvhTPZy

— Jonny Sharples (@JonnyGabriel) May 14, 2021