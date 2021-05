Τζόρνταν Μπανκς: Ο μικρούλης που «έφυγε» στο γήπεδο, χαρίζει ζωή σε τρία παιδιά!

Ένα παιδί «έφυγε» τόσο ξαφνικά και άδοξα, δίχως να προλάβει να χαρεί τη ζωή. «Έφυγε» στο γήπεδο, στο αγαπημένο του σημείο. Παίζοντας στην προπόνηση της ομάδας στην οποία βρισκόταν, χτυπήθηκε από κεραυνό και άφησε την τελευταία του πνοή.

Κι όμως, ακόμα και μετά τον θάνατό του, ο μικρούλης έδειξε την τεράστια δύναμη ψυχής που είχε μέσα του και την δίψα για ζωή. Ακόμα κι αν δεν πρόλαβε εκείνος να την γευτεί όσο θα έπρεπε και θα ήθελε.

Ο πατέρας του, Ματ Μπανκς, γνωστοποίησε πως έχει ήδη μπει σε εφαρμογή η δωρεά οργάνων του μικρού Τζόρνταν, προκειμένου να σωθούν τρία άλλα παιδάκια που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. «Το πιο υπέροχο παιδί με την πιο μεγάλη καρδιά» είχε να πει ο μπαμπάς του...

"His kindness means 3 other children can live" Matt Banks, dad of 9y/o #Liverpool fan Jordan Banks who died after being struck by lightning has revealed he was an organ donor. He also says Jordan was "the most amazing little person with the biggest heart" #RIPLittleMan pic.twitter.com/MapLQp9a5M

The best friend of a nine-year-old boy from Blackpool who died after being struck by lightning while playing football, has paid tribute to him. Jordan Banks was a pupil at Stanley Primary School. Craig says his classmate was a kind and caring person. pic.twitter.com/XU7VC4EJ7j

Ο 9χρονος Τζόρνταν Μπανκς ήταν ένα ιδιαίτερο παιδί. Είχε τρέξει 48 χιλιόμετρα σε 30 ημέρες για να συγκεντρώσει χρήματα τα οποία θα τα πρόσφερε σε ίδρυμα υπέρ της πνευματικής υγείας, στη μνήμη του θείου του που απεβίωσε.

Κατά τη διάρκεια του lockdown έβγαινε στο δρόμο και άφηνε γλυκά στα περιπολικά των αστυνομικών και οχήματα γιατρών, μοιράζοντας χαμόγελα και κουράγιο.

All Jordan Banks ever wanted was to do his best for the others around him. He recently raised £3K in memory of his uncle, he was a life-long Liverpool fan and wished he could receive a message from one of his idols.

Do your best tomorrow, @LFC pic.twitter.com/2icjJ8XKxI

— Watch LFC (@Watch_LFC) May 12, 2021