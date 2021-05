Η Λίβερπουλ έφυγε με τεράστια νίκη (2-4) στο ντέρμπι απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την πρώτη μετά από επτά χρόνια στο «Ολντ Τράφορντ», αλλά ο θρίαμβος… επισκιάστηκε από ένα μικροεπεισόδιο που μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα.

Πρωταγωνιστές οι Σαντιό Μανέ και Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός τεχνικός έσπευσε μετά το σφύριγμα της λήξης να δώσει το χέρι στους παίκτες τους αλλά και στους αντιπάλους, όμως, όταν έκανε την κίνηση προς τον Σενεγαλέζο φορ, εκείνος αρνήθηκε επιδεικτικά να ακολουθήσει.

Ο Μανέ είχε μείνει στον πάγκο από τον Κλοπ και τη θέση του πήρε ο Ρομπέρτο Φιρμίνο, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο ματς, όσες δεν τα είχε καταφέρει σε ολόκληρο το 2021 μέχρι πρότινος.

Κόντρα στις αρνητικές εντυπώσεις που προκάλεσε αυτό το περιστατικό, ο Κλοπ ξεκαθάρισε στις δηλώσεις του μετά το ματς ότι δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα με τον Μανέ και πως ουσιαστικά επρόκειτο για παρεξήγηση.

"There is no problem."

Jurgen Klopp said there is no problem between himself and Sadio Mane after he got a frosty reception from the Liverpool winger at full-time pic.twitter.com/mFADPn3bNT

— Football Daily (@footballdaily) May 13, 2021