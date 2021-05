Η Τότεναμ εξετάζει την παραμονή του Μπέιλ και για τη νέα σεζόν (pic)

Ο δανεισμός του στην Τότεναμ ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Μέχρι πριν λίγες εβδομάδες άπαντες στο Λονδίνο θεωρούσαν δεδομένο πως η Τότεναμ θα ενεργοποιούσε την οψιόν αγοράς του από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, ο ίδιος με δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως θα επιστρέψει στο Μπερναμπέου για λογαριασμό της Ρεάλ.

Από την άλλη όμως ο ατζέντης του, τόνισε πως η επιστροφή του Μπέιλ στους Μαδριλένους δεν είναι δεδομένη, καθώς υπάρχουν συζητήσεις και με την Τότεναμ για να παραμείνει στο ρόστερ των «σπιρουνιών» και τη νέα σεζόν. Οπως τόνισε εάν η Ρεάλ επιθυμεί τον Ουαλό μεσοεπιθετικό αναπληρωματικό, τότε εκείνος δεν θα παραμείνει στη Μαδρίτη και θα εξετάσει άλλους προορισμούς.

Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει και ο δρόμος για την παραμονή του στην Τότεναμ. Βέβαια, το τοπίο θα ξεκαθαριστεί όταν θα ολοκληρωθεί το Euro, αλλά και όταν γνωστοποιηθεί το όνομα αυτού που θα κάθεται στον πάγκο της Τότεναμ την επόμενη σεζόν.

Gareth Bale agent to Evening Standard: “It's a three-party discussion; it’s us, Real and Tottenham. We have our views and we will let them know. Future at Real Madrid for Bale? I very much doubt that... but if they want to put him on the bench then that's fine”. #THFC #Real

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2021