Η Γιουνάιτεντ απαγόρευσε στους παίκτες της να μιλήσουν με τους οπαδούς για να τους καθησυχάσουν (pic & vids)

Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ Μπρούνο Φερνάντες, Νεμάνιο Μάτιτς, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ και Χάρι Μαγκουάιρ, βλέποντας τους οπαδούς της ομάδας με καπνογόνα έξω από το ξενοδοχείο να διαμαρτύρονται με ακραίες εκδηλώσεις μίσους προς τον Τζόελ Γκλέιζερ, θέλησαν να μιλήσουν μαζί τους, προκειμένου να τους ηρεμήσουν.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία τους βρήκε κάθετη την διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων», η οποία τους απαγόρευσε να έρθουν σε οποιαδήποτε επαφή με τους οπαδούς της ομάδας και τους ξεκαθάρισε πως θα έπρεπε να παραμείνουν κλεισμένοι στο ξενοδοχείο μέχρι εκείνοι να απομακρυνθούν από τον περιβάλλοντα χώρο.

James Cooper stated that Harry Maguire, Bruno Fernandes, Nemanja Matic and Scott McTominay were all trying to convince officials to allow engagement with the United protestors outside of the Lowry Hotel.

— WHF! (@mufcwesleyy) May 2, 2021