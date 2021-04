Καντονά: «Ρώτησαν τους οπαδούς για την ESL; Ντροπή... » (vid)

Ο King Eric, εκ των πιο εμβληματικών παικτών του παρελθόντος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τοποθετήθηκε μέσω social media για την ESL και την υπογραφή 12 ομάδων για την δημιουργία της κλειστής Λίγκας όπου θα παίζουν 20 κλαμπ της Ευρώπης... πλουτίζοντας.

«Εδώ και έναν χρόνο βλέπουμε στην τηλεόραση ποδοσφαιρικά παιχνίδια μεγάλων συλλόγων με τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, όμως, όλα είναι βαρετά γιατί λείπει ο κόσμος.

Δεν υπάρχει τραγούδι, δεν υπάρχει ένταση, δεν υπάρχει στήριξη στις ομάδες από την εξέδρα. Οι οπαδοί είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του ποδοσφαίρου και πρέπει να τους σέβονται όλοι. Ρώτησαν οι ομάδες τον κόσμο τους για την ESL; Δυστυχώς όχι και αυτό είναι ντροπή...» είπε ο Καντονά.

Eric Cantona speaks out against the Super League. pic.twitter.com/Ju9VcoV0dU

