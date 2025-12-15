Τα 21 του χρόνια γιορτάζει ο γιος του Πολ Σκόουλς, που ευχήθηκε με τον πιο συγκινητικό τρόπο στο παιδί του.

Ήταν κορυφαίος μέσος, πλέον είναι pundit στην αγγλική τηλεόραση. Αυτό που ήταν όλα τα χρόνια πάντως ο Πολ Σκόουλς είναι πατέρας. Πατέρας, μάλιστα, που έχει αντιμετωπίσει τις δικές του προκλήσεις.

Τον περασμένο Οκτώβριο ο legend της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε για πρώτη φορά για τη σχέση του με τον έναν από τους δύο γιους του. Ο Έιντεν ζει με σοβαρή μορφή αυτισμού, η οποία δεν του επιτρέπει να είναι λειτουργικός χωρίς σημαντική υποστήριξη. Έχει αδυναμία σε οποιαδήποτε κοινωνική επαφή, ακόμα και με τους γονείς του, στο να κατανοήσει συναισθήματα και να μιλήσει.

Παραμένει φυσικά η αδυναμία της οικογένειας Σκόουλς και ο Πολ το κατέστησε σαφές αυτό με συγκινητική ανάρτησή του στα social media για τα 21α γενέθλια του Έιντεν. «Χρόνια πολλά για τα 21 σου χρόνια ξεχωριστό μας αγόρι. Μακάρι να ήξερες πόσο πολύ σε αγαπάμε όλοι», έγραψε χαρακτηριστικά ο Άγγλος παλαίμαχος.

«Δάγκωνε το χέρι σου ή σε γρατζουνούσε απλώς από απογοήτευση, γιατί δεν καταλάβαινε τα πράγματα και δεν μπορούσε να σου πει πώς ένιωθε», έχει εξηγήσει για τον Έιντεν ο Σκόουλς. «Δεν είχα ποτέ διάλειμμα από αυτό, ούτε καν όταν έπαιζα. Ήταν πολύ δύσκολα εκείνα τα χρόνια, μοιάζει σαν να ήταν πριν από αιώνες. Δεν νομίζω ότι οι γιατροί το διέγνωσαν μέχρι να γίνει δυόμισι ετών. Όμως από νωρίς καταλάβαινες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μετά ήρθε η διάγνωση, δεν είχα καν ακούσει γι’ αυτή τη μορφή. Και ξαφνικά αρχίζεις να το βλέπεις παντού».

Πλέον, ο Σκόουλς περνά πολύ χρόνο με τον αγαπημένο του Έιντεν. Πρόσφατα ελάφρυνε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών του εμφανίσεων και κάθε του μέρα είναι χτισμένη γύρω από το πρόγραμμα του γιου του.