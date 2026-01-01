Με το... αριστερό η Λίβερπουλ στο 2026, καθώς παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία 0-0 στη Λιντς. Εχασαν την ευκαιρία οι Reds να ξεφύγουν από Τσέλσι και Γιουνάιτεντ.

Συνέβη κι αυτό! Για πρώτη στον 21ο αιώνα Λίβερπουλ και Λιντς αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα! Την τελευταία φορά που δε σκόραραν οι δυο ομάδες στο Ανφιλντ ήταν το 1992, όταν τα Παγώνια κατακτούσαν το τελευταίο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Οι Reds έμειναν για 8ο ματς αήττητοι, ωστόσο με αυτή την γκέλα έχασαν την ευκαιρία να ξεφύγουν περισσότερο από την Τσέλσι και τη Γιουνάιτεντ. Τα Παγώνια έκαναν ακόμα ένα βήμα παραμονής, μένοντας χωρίς ήττα για έβδομο σερί παιχνίδι.

Κακό α' μέρος, με τη Λίβερπουλ να είναι... παγωμένη και να μην μπορεί να διασπάσει την εξαιρετική άμυνα των φιλοξενούμενων. Στο 14' Εκιτίκε και Βιρτς δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα από καλή θέση, ενώ στο 34' ο Εκιτικέ βρέθηκε φάτσα με το γκολ, αλλά... απέκρουσε την μπάλα. Η Λιντς δεν αντιμετώπισε άλλα προβλήματα και αν ο Αμπαντού ήταν πιο ψύχραιμος θα μπορούσε να είχε εκμεταλλευθεί την γκάφα του Άλισον και να σκοράρει.



Λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα οι ΜακΆλιστερ και Χάκπο πέρασαν στο ματς αντί των Τζόουνς και Βιρτς, οι Reds πίεσαν, αλλά και πάλι δεν βρήκαν τρόπο να σκοράρουν. Αντίθετα, η Λιντς βρήκε χώρους έγινε πιο επικίνδυνη με την είσοδο του Κάλβερτ - Λιούιν, ο οποίος στο 81' σκόραρε, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Τίποτα, δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τον κόσμο να αποχωρεί... παγωμένος από το Ανφιλντ.

Στο Λονδίνο η Κρίσταλ Πάλας είχε τρίτη σερί λονδρέζικη μονομαχία μετά τα παιχνίδια με τις Άρσεναλ και Τότεναμ, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τη Φούλαμ, αφού έμεινε στο 1-1. Αρκετά κακό το θέαμα στο Selhurst Park, αλλά και πάλι ο Ζαν Φιλίπ Ματετά είχε τον τρόπο να σκοράρει στο 39’ και να γράψει το 1-0, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ στην Premier League για το 2026. Οι «cottagers» εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της Πάλας στα τελευταία λεπτά κι έτσι στο 80’ ο Κέιρνι με υπέροχο τελείωμα διαμόρφωσε το 1-1.