Ο Ράις επέστρεψε από τραυματισμό, πέτυχε δυο γκολ και η Άρσεναλ επικράτησε 3-2 της Μπόρνμουθ εκτός έδρας, κάνοντας ακόμα ένα βήμα τίτλου.

Η Άρσεναλ επικράτησε 3-2 της Μπόρνμουθ εκτός έδρας με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ντέκλαν Ράις. Ο μέσος των Λονδρέζων πέτυχε δυο γκολ, οι Gunners έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και βρέθηκαν στο +6 από την Άστον Βίλα. Η Άρσεναλ έπειτα από ένα κακό α' μέρος, κατάφερε να βρει τον εαυτό της στην επανάληψη, να βγάλει χαρακτήρα και να περάσει από μια πολύ δύσκολη έδρα. Οι Λονδρέζοι είναι και στο +7 από τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά με ένα ματς περισσότερο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Μπόρνμουθ να πιέζει ψηλά και να προσπαθεί με τους Εβανίλσον και Σεμένιο να βάλει δύσκολα στους Λονδρέζους. Η πίεση έφερε καρπούς και στο 10ο λεπτό ήρθε το γκολ. Γκάφα του Γκάμπριελ, ο οποίος «έδωσε» έτοιμο γκολ στον Εβανίλσον, που δεν αστόχησε από κοντά.

Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος δεν πτοήθηκε και στο 15’ διόρθωσε το λάθος του! Μετά από μία φάση διαρκείας ο Γκάμπριελ βρέθηκε σε θέση βολής και έκανε το 1-1! Δυο σουτ εντός εστίας στο πρώτο ημίχρονο και ισάριθμα γκολ. Μετά το 25΄ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, η Άρσεναλ στο χειρότερο πρώτο 45λεπτο της δεν μπόρεσε να κυκλοφορήσει την μπάλα, έκανε εύκολα λάθη και η Μπόρνμουθ έδειχνε πως είχε το πάνω χέρι. Ωστόσο, τη λύση στην επανάληψη έδωσε ο Ντέκλαν Ράις.

Επιστροφή από τραυματισμό, δυο γκολ και αποθέωση. Στο 54' από υπέροχη μπαλιά του Όντεγκααρντ, ο διεθνής μέσος έκανε την ανατροπή για την ομάδα του. Στο 71’ ο ίδιος ποδοσφαιριστής διπλασίασε τα τέρματά του με ιδανικό τελείωμα. Οι γηπεδούχοι είχαν «απάντηση», αφού στο 76’ ο Κρουπί μείωσε βάζοντας την ομάδα του στο «κόλπο». Η Μπόρνμουθ προσπάθησε, αλλά οι Λονδρέζοι κράτησαν μια πολύτιμη νίκη.