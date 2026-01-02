Την πρώτη της θερινή μεταγραφή είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Λίβερπουλ, η οποία κατέληξε σε συμφωνία με την Αούστρια Βιέννη για την απόκτηση του 17χρονου στόπερ.

Σήκωσε μανίκια από νωρίς η Λίβερπουλ για τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν και είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την πρώτη μεταγραφική προσθήκη του καλοκαιριού. Ο λόγος για τον 17χρονο κεντρικό αμυντικό της Αούστρια Βιέννης, Ιφεανγί Εντουκουέ, τον οποίο θα κάνει δικό της από τον προσεχή Ιούνιο.

Την παραπάνω είδηση επιβεβαίωσε ο έγκυρος ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος αποκάλυψε πως οι Reds κατέληξαν σε οριστική συμφωνία με την Αούστρια Βιέννης για τον υψηλόσωμο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος ξεχώρισε στα μάτια των Άγγλων με τις εμφανίσεις του στην Αυστρία.

Προς το παρόν πάντως τόσο το ποσό της μεταγραφής, όσο και η διάρκεια του συμβολαίου που θα υπογράψει ο Αυστριακός παραμένουν άγνωστα. Τη φετινή σεζόν ο 17χρονος στόπερ έχει καταγράψει οκτώ συμμετοχές με απολογισμό μια ασίστ.

Ο Ιφεανγί Εντουκουέ πρόκειται για έναν υψηλόσωμο στόπερ με 1.98 ύψος που αποτελεί πυλώνα στις εναέριες μονομαχίες, ταχύτατος, ενώ ξεχωρίζει για την ικανότητά του να παίζει και με τα δυο πόδια.

🚨🇦🇹 Liverpool agree deal to sign 17 year old Austrian centre back Ifeanyi Ndukwe for summer 2026, here we go!



Agreement in place, valid from July. Austria Wien accepted the proposal, as @AlexHuber81 reported today.



Seen as huge talent, Nduke said yes to #LFC project. pic.twitter.com/O1Up89X0OJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2026