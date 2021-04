Η Λιντς με δέκα παίκτες και με γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα κατάφερε να πάρει μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Στέρλιγνκ έγινε στόχος ρατσιστικής επίθεσης στο Twitter.

Σύμφωνα με το «Sky Sports», ο 26χρονος μεσοεπιθετικός μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανέβασε στο λογαριασμό του το μήνυμα: «Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να ξεχαστεί». Αρκετοί ήταν αυτοί όμως οι οποίοι του έκαναν ρατσιστική επίθεση από κάτω στα σχόλια, με αποτέλεσμα ο Στέρλιγνκ να διαγράψει τα σχόλια.

Not punishing Slavia was a mistake. Now people think racism is fine. It's happening so many times to so many players recently wether it's fred, pogba, martial, tuanzebe, sterling, kamara, Ake, Mendy, Ferna. Manchester comes together against racism. pic.twitter.com/gmpkbsbAhz

— Tay (@UtdTay_) April 11, 2021