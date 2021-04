Μάντσεστερ Σίτι - Λιντς 1-2: Απίστευτα «Παγώνια» νίκησαν με δέκα παίκτες τους «Πολίτες» (vids)

Ο Γκουαρδιόλα αποφάσισε να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον, με αποτέλεσμα αυτό να κοστίσει ακριβά στην ομάδα του. Η Λιντς του Μπίελσα από την άλλη κατάφερε αν και με δέκα παίκτες όχι μόνο να «αντέξει» αλλά και να φύγει με τους τρεις βαθμούς από την έδρα των Πολιτών. Κάτι που είχε να συμβεί από το 2001!

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αγωνίστηκαν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, ως φόρο τιμής στο πρόσωπο του Πρίγκιπα Φίλιππου, Δούκα του Εδιμβούργου που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 99 ετών, ενώ πριν τη σέντρα του αγώνα τηρήθηκε και σιγή δύο λεπτών.

As a mark of respect for Prince Philip, Duke of Edinburgh, Man City and Leeds observed a two-minute silence ahead of kick-off at the Etihad. pic.twitter.com/RqdYcQasds

— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 10, 2021