Ανανέωσε με την Λέστερ ο Ιενάτσο (pics & vid)

Ο 24χρονος Νιγηριανός επιθετικός διανύει μία από τις καλύτερες του περιόδους της καριέρας του, έχοντας σκοράρει σκοράρει επτά φορές στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του, ενώ έλαβε και το βραβείο του καλύτερου παίκτη στην Premier League για τον μήνα Μάρτιο.

Η διοίκηση βλέποντας την συνεισφορά του στον σύλλογο, αποφάσισε να τον ανταμείψει με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2024. Υπενθυμίζεται ότι, ο νεαρός άσος ήρθε στις «Αλεπούδες» τον Αύγουστο του 2017 από την Μάντσεστερ Σίτι, μετρώντας από τότε 117 συμμετοχές και 32 τέρματα.

«Δε μπορώ να εκφράσω το πως αισθάνομαι. Είμαι ενθουσιασμένος, είμαι χαρούμενος. Είναι μία χαρούμενη στιγμή και χαίρομαι που η Λέστερ μου έδωσε νέο συμβόλαιο. Περνάω ωραία εδώ. Δεν είναι εύκολο, αλλά έχει πολλούς καλούς ανθρώπους, που είναι ωραίο να δουλεύεις μαζί τους. Είναι καλοί και με κάνουν να νιώθω άνετα και οικεία από τότε που ήρθα. Περνάω πολύ ωραία εδώ. Είναι σαν οικογένεια. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και μακάρι να είμαι για πολλά χρόνια ακόμα», ήταν οι δηλώσεις του Ιενάτσο λίγες ώρες μετά την επέκταση του συμβολαίου του.

"I’m excited, I’m happy, I’m overwhelmed! It’s a great moment and I’m happy that Leicester City gave me a new contract." - @67Kelechi #Kelechi2024 pic.twitter.com/drAJQKSZ6H

— Leicester City (@LCFC) April 3, 2021