Ο Νιγηριανός επιθετικός της Λέστερ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην πανεύκολη νίκη (5-0) της ομάδας του απέναντι στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στο πρώτο ματς των «λεπίδων» δίχως τον Κρις Γουάιλντερ στην άκρη του πάγκου έπειτα από μια πενταετία.

Στην Αγγλία γιόρτασαν την ημέρα της μητέρας την Κυριακή, ο Κελέτσι Ιεανάτσο έχει χάσει τη δική του από ασθένεια όταν εκείνος ήταν 14 ετών και με σπασμένη φωνή είπε:

«Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την περίσταση για να αφιερώσω τα γκολ στις μαμάδες όλου του κόσμου, αυτές που πάντα μας προσέχουν... Χαρούμενη γιορτή της μητέρας σε όλες...».

