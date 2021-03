Τζέραρντ για Κλοπ: «Μακάρι να ξέρατε πόσο τον αγαπάμε στη Λίβερπουλ» (vid)

Ο Stevie G μίλησε με αφορμή την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος με την Ρέιντζερς έπειτα από 10 χρόνια και φυσικά η κουβέντα πήγε και στην αγαπημένη του Λίβερπουλ που διανύει πολύ κακή περίοδο με 6 διαδοχικές εντός έδρας ήττες και με την πρώτη τετράδα ν' απομακρύνεται από τους στόχους της ομάδας...

«Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν θέλουν να με δουν στον πάγκο της ομάδας, σίγουρα. Θέλουν να συνεχίσουν να βλέπουν τον Γιούργκεν Κλοπ. Μακάρι να ξέρατε όλοι πόσο αγαπάμε τον Κλοπ...» ανέφερε ο Τζέραρντ.

Steven Gerrard on managing @LFC:

“The Liverpool fans don’t want me as their manager. They want Jürgen Klopp. I wish you knew how much we love Jürgen Klopp.”

pic.twitter.com/GeC0dOMSYz

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 9, 2021