Κλάτενμπεργκ: «Πώς γίνεται να μην δόθηκε πέναλτι το χέρι του Χάντσον – Οντόι;» (pic)

Το ντέρμπι μεταξύ Τσέλσι και Γιουνάιτεντ έληξε χωρίς τέρματα με τους «κόκκινους διαβόλους» να έχουν έντονα παράπονα από την διαιτησία. Συγκεκριμένα στο 15ο λεπτό η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Καλούμ Χάντσον - Οντόι, όμως ο Στιούαρτ Άτγουελ δεν έδειξε την άσπρη βούλα, ακόμα κι όταν είδε την φάση στο VAR.

Η συγκεκριμένη απόφαση έκανε και τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ να απορήσει, ο οποίος μέσω της «Daily Mail», τόνισε πως θα έπρεπε να είχε δοθεί πέναλτι για την ομάδα της Γιουνάιτεντ.

«Εμεινα έκπληκτος με την απόφαση. Πως γίνεται ο Άτγουελ να μην έδειξε πέναλτι ακόμα κι όταν εξέτασε την φάση στο μόνιτορ; Είναι μυστήριο. Αυτό είναι το πρόβλημα με το VAR. Παρά το γεγονός ότι ο ένας ρέφερι παρακολουθεί τη φάση πολλές φορές από διάφορες οπτικές γωνίες, ένας άλλος διαιτητής θα έχει διαφορετική άποψη. Ο Κρις Κάβανα πίστευε ότι ο Άτγουελ είχε χάσει ένα σαφές πέναλτι, οπότε του έδωσε την ευκαιρία να εξετάσει τη φάση στο μόνιτορ. Αλλά ακόμα κι όταν το είδε, δεν το έδωσε».

A VAR review but nothing given.

