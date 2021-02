Η Άστον Βίλα απαγόρευσε στους παίκτες της το «Fantasy Premier League» λόγω Γκρίλις

Πρόκειται για ένα παιχνίδια στο οποίο οι ομάδες που φτιάχνει ο κάθε παίκτες αποτελούνται από πραγματικούς παίκτες, οι οποίοι μπορούν να αντικατασταθούν ή να πουληθούν. Οι πόντοι συγκεντρώνονται ανάλογα με το τι κάνει στο παιχνίδι ο κάθε ποδοσφαιριστής, βάσει των πραγματικών στατιστικών.

Ωστόσο, όπως φάνηκε το «Fantasy Premier League» δημιούργησε προβλήματα στην Άστον Βίλα και ζήτησε από τους παίκτες της να σταματήσουν να παίζουν το παιχνίδι.

Ο λόγος είναι ότι στον αγώνα με την Λέστερ, που οι «χωριάτες» γνώρισαν την ήττα με 2-1 στην έδρα τους, ο Γρίλις δεν αγωνίστηκε, μετά από ένα τεράστιο σερί συνεχόμενων αγωνιστικών. Σύμφωνα με τους «Times», στην Άστον Βίλα ανησυχούν, καθώς η απουσία του Γκρίλις από το συγκεκριμένο παιχνίδι οφείλεται στο Fantasy.

Κι αυτό διότι αν δεν υπήρχε αυτό το παιχνίδι, η αντίπαλός της δεν θα γνώριζε ότι ο 25χρονος μεσοεπιθετικός θα απουσίαζε.

Συγκεκριμένα το «FPL Insider» αποκάλυψε ότι οι Ματ Τάργκετ, Κόνορ Χούριχέιν και Νέιλ Τέιλορ, παίκτες του Fantasy League, έβγαλαν τον Γκρίλις από τις ομάδες τους στο Fantasy επειδή γνώριζαν ότι δεν θα παίξει.

Κι μέσω αυτών η Λέστερ πληροφορήθηκε ότι ο άσος της Άστον Βίλα δεν θα αγωνιστεί στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σενάριο ακούγεται... τραβηγμένο, η Άστον Βίλα για να έχει ήσυχο το κεφάλι της επέβαλε την απαγόρευση του Fantasy στους παίκτες της.

NEW: Aston Villa ban players from taking part in fantasy football following Grealish injury leak https://t.co/aPjBWYKbOj

— Martyn Ziegler (@martynziegler) February 22, 2021