Όλα (δεν) τα είχε η Λίβερπουλ στην άμυνά της φέτος, ήρθε ο τραυματισμός του Τζόρνταν Χέντερσον να την αποτελειώσει. Ο αρχηγός της ομάδας και «εφεδρικός» πια στόπερ αποχώρησε από το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με ενοχλήσεις στον προσαγωγό και πέρα από την τεράστια ανησυχία που προκάλεσε για το μέγεθος της «ζημιάς, διόγκωσε ακόμη περισσότερο την απίθανη «λειψανδρία» των Reds στο δίδυμο των κεντρικών αμυντικών.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός του Χέντερσον, οι Φαν Ντάικ-Γκόμεζ θα μείνουν κατά πάσα πιθανότητα εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ τραυματίες είναι και οι Μάτιπ-Φαμπίνιο, δηλαδή όλοι οι στόπερ με τους οποίους ξεκίνησε τη σεζόν η Λίβερπουλ!|

Μάλιστα, με τον Ναθάνιελ Φίλιπς να μπαίνει στη θέση του «Χέντο» ως παρτενέρ του Καμπάκ, ο Γιούργκεν Κλοπ έχει παρατάξει 18 (!) διαφορετικά ζευγάρια στόπερ στη σεζόν!

